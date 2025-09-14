Kalmar vände och vann toppmötet mot VSK – upp i serieledning

Det var toppmöte i superettan.

Då vände Kalmar mot VSK.

KFF är därmed tillfällig serieledare.

Video Spelarna i superettan: ”De tar klivet upp i allsvenskan”

Det var under söndagseftermiddagen som Kalmar FF tog emot Västerås SK i ett riktigt toppmöte i superettan.

KFF startade matchen klart bäst och tryckte ned VSK, men efter knappt 20 spelade minuter var det gästerna som stack upp. Anfallaren Mikkel Ladefoged väggspelade med Karl Gunnarsson och tryckte in ledningsmålet för VSK.

1–0-ledningen stod sig hela vägen till halvtidspaus. Kalmar skulle dock få utdelning tidigt i den andra halvleken när Tomas Kalinauskas smällde in en drömträff rakt i krysset till 1–1 i toppmötet. Och mer skulle det bli för KFF.

Med drygt tio minuter kvar att spela dunkade Malcolm Stolt in ledningsmålet i VSK:s nättak och fullbordade därmed Kalmar FF:s vändning.

Segern innebar att Kalmar FF gick upp i serieledning, tre poäng före Örgryte (som har en match mindre spelad).

Startelvor:

Kalmar FF:

Kindberg – Jansson, Sjöstedt, Keita, Mamatsashvili – Jafarpour, Sosseh, Hallberg, Kalinauskas – Jebara, Nnamani.

Västerås SK:

Fagerström – Magnusson, Nsabiyumva, Wenersson – Gefvert, Ring, Diagne, Karlsson – Gunnarsson, Ladefoged, Taonsa.