Prenumerera

Logga in
250914 Kalmars Rasmus Sjöstedt, Aboubacar Keita och målvakt Jakob Kindberg under fotbollsmatchen i Superettan mellan Kalmar och Västerås den 14 september 2025 i Kalmar.
Foto: Bildbyrån

Kalmars kritik i halvtid: ”Väldigt veligt”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

VSK leder toppmötet med Kalmar i halvtid.
Något ologiskt tycker Rasmus Sjöstedt.
– Vi inleder bra, säger han till Max.

Kalmar FF tog emot VSK i ett riktigt toppmöte i superettan under onsdagen, och då var det hemmalaget som startade klart bäst. KFF tryckte ned gästerna fullständigt och såg ut att gå mot en klar seger på Guldfågeln arena – sedan drabbades VSK av en huvudskada som stoppade spelet.

– Vi inleder bra. Fram till huvudskadan uppstår är vi riktigt, riktigt bra, säger Rasmus Sjöstedt i Max-sändningen i halvtidspaus.
– Vi har en femminutersperiod där det är väldigt veligt känner jag, fortsätter KFF-mittbacken.

Strax efter uppehållet stack Västerås upp och chockade KFF när Mikkel Ladefoged ryckte förbi Sjöstedt och tryckte in ledningsmålet för gästerna.

– Det känns som att jag borde nå den om jag hade slängt mig, säger Sjöstedt när han får se målet i repris.

✔️ Matchen pågår!

Startelvor:

Kalmar FF:
Kindberg – Jansson, Sjöstedt, Keita, Mamatsashvili – Jafarpour, Sosseh, Hallberg, Kalinauskas – Jebara, Nnamani.

Västerås SK:
Fagerström – Magnusson, Nsabiyumva, Wenersson – Gefvert, Ring, Diagne, Karlsson – Gunnarsson, Ladefoged, Taonsa.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt