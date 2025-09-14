Kalmars kritik i halvtid: ”Väldigt veligt”
VSK leder toppmötet med Kalmar i halvtid.
Något ologiskt tycker Rasmus Sjöstedt.
– Vi inleder bra, säger han till Max.
Kalmar FF tog emot VSK i ett riktigt toppmöte i superettan under onsdagen, och då var det hemmalaget som startade klart bäst. KFF tryckte ned gästerna fullständigt och såg ut att gå mot en klar seger på Guldfågeln arena – sedan drabbades VSK av en huvudskada som stoppade spelet.
– Vi inleder bra. Fram till huvudskadan uppstår är vi riktigt, riktigt bra, säger Rasmus Sjöstedt i Max-sändningen i halvtidspaus.
– Vi har en femminutersperiod där det är väldigt veligt känner jag, fortsätter KFF-mittbacken.
Strax efter uppehållet stack Västerås upp och chockade KFF när Mikkel Ladefoged ryckte förbi Sjöstedt och tryckte in ledningsmålet för gästerna.
– Det känns som att jag borde nå den om jag hade slängt mig, säger Sjöstedt när han får se målet i repris.
Startelvor:
Kalmar FF:
Kindberg – Jansson, Sjöstedt, Keita, Mamatsashvili – Jafarpour, Sosseh, Hallberg, Kalinauskas – Jebara, Nnamani.
Västerås SK:
Fagerström – Magnusson, Nsabiyumva, Wenersson – Gefvert, Ring, Diagne, Karlsson – Gunnarsson, Ladefoged, Taonsa.
