Klart: Andersson lämnar Varberg – kan lägga av

Fredrik Andersson har gjort sitt i Varbergs Bois.

Karriären kan också vara över för burväktaren.

– Jag vet inte om handskarna läggs på hyllan eller inte, säger han via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Fredrik Anderssons kontrakt med Varbergs Bois är utgående och nu bekräftar målvakten att han kommer att lämna klubben i samband med att kontraktet löper ut.

– Det jag kommer sakna mest är alla barns glädje när man tagit sig tiden att hälsat på dem för att se deras leende när man lyckats göra ett barn glad och lycklig! Det är en känsla man bara kan skapa och få fram genom att vara fotbollsspelare och en förebild, säger han via klubbens hemsida.

37-åringen kan även komma att avsluta karriären helt.

– Jag vet inte om handskarna läggs på hyllan eller inte! Men jag är oavsett redo för framtiden, säger han via klubbens hemsida.

Andersson spelade samtliga minuter för Varberg den här säsongen.