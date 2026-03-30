Klart: IFK Värnamo värvar polsk målvakt

IFK Värnamo laddar om i superettan 2026.

I god tid till Sverige avgörande play off-match mot Polen väljer IFK Värnamo att värva polskt. Målvakten Blažej Sapielak har hämtats från MKS Kluczbork i den polska fjärdeligan. Kontraktet sträcker sig fram till den 30 augusti.

– Jag är väldigt glad över att vara klar för IFK Värnamo. Mitt första intryck av klubben är att det är en professionell miljö med en go stämning i omklädningsrummet. Under mina första dagar här har jag trivts bra och ser fram emot att dra igång, säger Sapielak till klubbens hemsida.

Polacken kommer agera som ersättare för Viktor Andersson, som i sin tur befinner sig på lån över det kommande halvåret.

– I och med utlåningen av Viktor Andersson till IFK Göteborg, har vi varit en målvakt kort i A-truppen. Med Superettans start nära, har vi därför valt att rekrytera Blažej Sapielak för att täcka upp målvaktspositionen så att vi åter är tre målvakter i truppen. Avtalet är relativt kort med tanke på Viktors utlåning och där vi utvärderar under resans gång, säger IFK Värnamos sportchef Jörgen Petersson.

IFK Värnamo inleder superettan 2026 borta mot IFK Norrköping den 4 april.