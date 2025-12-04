Klart: Jesper Modig lämnar ÖSK

Örebro SK bekräftar ett avsked.

Det står klart att Jesper Modig lämnar.

– Jag är extremt stolt över att ha representerat ÖSK, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK lyckades hålla sig kvar i elitfotbollen. Efter ett straffdrama mot HTFF säkrade ÖSK kontrakt till superettan 2026.

En spelare som inte kommer att fortsätta i ÖSK är Jesper Modig. Under torsdagen bekräftar klubben att 31-åringen lämnar efter säsongen.

– Tack för att ni har visat mig vad fotboll är och handlar om. Jag är extremt stolt över att ha representerat ÖSK och tillsammans har vi skapat minnen som jag kommer bära med mig för resten av mitt liv, säger han och tillägger:

– Jag har dygnet runt försökt att representera ÖSK på ett bra sätt och offrat min kropp och själ på planen för laget. Alla sagor har tyvärr ett slut och detta är mitt. Jag önskar ÖSK ett stort lycka till och en vacker dag är ni tillbaka där ni hör hemma.

Sportchefen Enes Ahmetovic om Modigs exit.

– Jesper har varit en väldigt uppskattade person i såväl omklädningsrummet som på fotbollsplanen. Han har representerat klubben väl och burit klubbmärket på bröstet med stolthet. Nu när våra vägar skiljs åt vill vi önska honom ett stort lycka till i hans framtida åtaganden samt tacka för tiden hos oss.

Modig noterades för 47 matcher i ÖSK.