Landskrona Bois tar in en ung talang på lån.

Chibueze Maxwell Ozoemena ansluter till klubben.

Foto: Bildbyrån

Chibueze Maxwell Ozoemena, född 2007 går till Landskrona Bois på lån. Han ansluter från Sparkling Stars International FC och drar igång med laget redan idag.

Det rör sig om ett låneavtal med köpoption som stäcker sig över augusti 2026. Han kommer varva A-laget med P19-laget, enligt klubben.

– Känns spännande att hälsa Maxwell välkommen. Han kommer nu få tid på sig att lära känna vår tränings- och matchmiljö under denna inledande låneperiod, så är våra förhoppningar givetvis på en fin utveckling, säger Bois sportchef Billy Magnusson i ett uttalande.

Landskrona ligger åtta i superettan.