Klart: ÖSK förlänger med tf klubbchefen – letar permanent ersättare

Örebro SK meddelar nu att man förlängt med tf vd:n och klubbchefen Niklas Aronsson.

Samtidigt så ska en permanent vd och klubbchef tillsättas till våren.

Foto: Bildbyrån

Niklas Aronsson blev ny tillförordnad vd och klubbchef i Örebro SK i augusti och nu står det klart att klubben förlänger med honom.

Aronsson kommer fortsatt med tjänsten på halvtid fram till den sista mars.

Samtidigt meddelar ÖSK att man jagar en permanent ersättare och att tjänsten kommer att utannonseras innan julhelgen och att tanken är att ha en ny och permanent vd och klubbchef på plats under våren.

– Sedan Jonas Lindegren valde att lämna posten och Niklas Aronsson kom in som tf har fokuset legat på att bibehålla en framåtlutad tro och utveckling under hösten och säsongsavslutningen. När vi nu gått i mål med säsongen 2025 samt att vår nya styrelse har tillträtt intensifieras arbetet inför 2026 i hela organisationen. Därmed har frågan om att anställa en vd och klubbchef på permanent basis blivit prioriterad. Vi kommer inledningsvis lägga mycket tid på att ta fram den rätta kravprofilen utifrån vad vi ser är viktiga egenskaper hos vår kommande vd. Vår förhoppning är att annonsera ut tjänsten innan julhelgen för att sedan gå vidare med intervjuer av kandidater under början av nästa år. Till dess att vi har en ny vd är vi väldigt tacksamma att Niklas Aronsson fortsätter att ställa upp för klubben. Detta för att på bästa sätt under rekryteringsprocessen fortsätta driva det dagliga arbetet i klubben framåt samt för att underlätta en överlämning när det är dags. Det viktigaste för ÖSK Fotboll är inte att vi hittar någon snabbt utan att vi hittar rätt kandidat, säger klubbens ordförande, Lars Larsen, via ett pressmeddelande.