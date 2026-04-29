Uppgifter: Manchester Uniteds intresse har svalnat

Elliot Anderson ryktas till flera klubbar.

Men nu kan Manchester Uniteds intresse ha svalnat.

Det uppger ESPN.

Elliot Anderson har gjort stor succé i sin Nottingham Forest – inte minst den här säsongen, där han tagit tydliga kliv och etablerat sig som en av ligans mest framstående mittfältare.

Insatserna har väckt intresse från flera toppklubbar, däribland Manchester United.

Samtidigt uppges det starkaste intresset komma från rivalen Manchester City, som enligt tidigare rapporter leder jakten på Elliot Anderson.

Även Bayern München har kopplats samman med 23-åringen, men i nuläget verkar den tyska storklubben inte vara redo att ta nästa steg i sitt intresse.

Nu rapporterar ESPN att Manchester United kan vara på väg att svalna i sin jakt på Anderson som en möjlig ersättare till Casemiro.