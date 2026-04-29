Uppgifter: Mudryk stängs av för doping i fyra år

Mychajlo Mudryk har varit tillfälligt avstängd från spel.

Nu har The Football Association fattat sitt beslut, enligt journalisten Ben Jacobs och The Times.

Chelsea FCs ytter uppges stängas av i fyra år för dopning.

Chelseas Mychajlo Mudryk har varit tillfälligt avstängd efter att ha testat positivt för den förbjudna substansen meldonium i slutet av 2024.

Nu rapporterar journalisten Ben Jacobs och Peter Rutzler att The Football Association har fattat beslut i ärendet. Enligt uppgifterna stängs Mudryk av i fyra år – det maximala straffet enligt flera medier.

Ärendet är dock inte avgjort ännu.

Både Jacobs och Rutzler uppger att 25-åringen har valt att överklaga till Court of Arbitration for Sport (CAS).

Mudryk har hela tiden nekat till att medvetet ha använt otillåtna preparat.

Om avstängningen står fast innebär det att han tidigast kan vara tillbaka i spel i slutet av 2028.