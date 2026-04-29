Gudmundsson skadad: ”Han kommer saknas”

Leeds-tränaren Daniel Farke uppger att backen Gabriel Gudmundsson har drabbats av en skada i baksida lår. Det är tuffa nyheter för både Leeds och herrlandslaget.

– Baksida lår. Lite allvarligt. Han kommer att saknas på fredag (mot Burnley) och troligtvis i Tottenham-matchen (måndag 11 maj). Vi försöker få tillbaka honom så snart som möjligt. Förhoppningsvis kan han vara med i de två sista matcherna (av säsongen), säger Farke enligt Leeds Live.

Den svenske försvararen har varit en startspelare både i klubblaget och landslaget.