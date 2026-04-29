Officiellt: Rybrink lämnar Tottenham

Josefin Rybrink lämnar Tottenham i sommar.

Försvararen lämnar i samband med att kontraktet går ut.

Det meddelar London-klubben under onsdagen.

Josefin Rybrink lämnade BK Häcken efter säsongen 2024. Då anslöt hon på ett korttidskontrakt hos Tottenham som sedan förlängdes. Efter två säsonger i klubben kom beskedet under onsdagen att hon lämnar klubben i samband med att hennes kontrakt går ut.

Tottenham meddelade i samma veta att även Amy James-Turner, Luana Bühler och svenskbekantingen Charlotte Grant, som har spelat både i Vittsjö GIK och FC Rosengård, också lämnar klubben i sommar.

– Amy, Luana, Charli och Josefine har alla gjort en fantastisk tjänst för Tottenham Hotspur, de har varit värdefulla medlemmar i vår grupp. Vi tackar dem för deras bidrag till klubben och önskar dem allt gott i framtiden, säger damlagets Managing Director, Andy Rogers via klubbens uttalande.

Totalt blev det 19 matcher i Tottenham för Rybrink.