Klart: Östersunds FK sparkar Kiarash Livani

Kiarash Livani sparkas av Östersunds FK.

Superettan-klubben bekräftar detta nu.

– Vi har under en tid kunnat konstatera bristande sportsliga prestationer och resultat, säger ordförande Daniel Molander.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK slåss för sin överlevnad i superettan och i helgen åkte man på en storförlust mot Västerås SK (6–1 förlorade man med).

Den matchen blev droppen som fick bägaren att rinna över gällande förtroendet för huvudtränaren Kiarash Livani. Östersunds FK meddelar nu att tränaren entledigas.

– Vi har under en tid kunnat konstatera bristande sportsliga prestationer och resultat. Där vi befinner oss i tabellen bedömer vi att det är nödvändigt med en förändring i ledningen för att få in ny energi i laget inför de mycket viktiga avslutande omgångarna i superettan. Vi önskar Kiarash all lycka i sin framtida karriär, säger Daniel Molander, ordförande i klubben.

Östersunds FK placerar sig just nu två poäng före Utsiktens BK som ligger på kvalplats.