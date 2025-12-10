Klart: Ljunggren tar klivet upp i FFF – duo lämnar klubben

Falkenbergs FF satsar vidare inför kommande säsong.

Den lovande 19-åringen Wilton Ljunggren flyttas upp till A-truppen på ett treårskontrakt, samtidigt som två yngre spelare lämnar föreningen.

Falkenbergs FF fortsätter bygga sitt lag inför nästa säsong och meddelar att 19-årige Wilton Ljunggren nu blir en del av A-laget. Den unge vänsterbacken, som anslöt från Halmstads BK i augusti och tidigare spelat i Vapnö IF och IS Halmia, har skrivit på ett avtal som sträcker sig över tre år.

– Det känns väldigt positivt. Det här är starten på något nytt och, förhoppningsvis, något riktigt bra. Att kontraktet är på tre år ger mig trygghet och goda förutsättningar att utvecklas och ta steg varje säsong, säger Ljunggren till klubbens hemsida.

Samtidigt står det klart att två spelare lämnar klubben. Anfallaren Adam Ekenhard och mittfältaren Adam Frånberg, som båda flyttades upp inför denna säsong men fått begränsat med speltid och lånats ut, fortsätter sina karriärer på annat håll.

– De behöver kontinuerlig matchning för att fortsätta utvecklas. Vi hoppas att de tar ytterligare steg framåt och att vi får se dem igen i framtiden. Vi önskar dem stort lycka till, säger sportchef Andreas Jankevics.