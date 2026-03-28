Målsättningen tydlig – ska studsa upp igen: ”Inget snack”

SOLNA. IFK Värnamo åkte, med dunder och brak, ur allsvenskan i fjol.

Nu är målsättningen för året i superettan tydlig – även om den inte finns nedskriven.

– Det är det som gäller och det som alla vill, säger Marus Antonsson till FotbollDirekt.

Det var under sommaren förra året som Marcus Antonsson, 34, vände hem till IFK Värnamo efter två och ett halvt år utomlands. Den allsvenska hösten blev dock inte som varken Antonsson eller Smålandsklubben tänkte sig, då man åkte ur serien med hela 14 poäng upp till säker mark.

Nu har kamratklubben från Finnveden laddat om inför en säsong i superettan, vilket Värnamo-anfallaren ser fram emot.

– Det känns jättebra tycker jag. Vi har haft en del att landa i kring det här och vad som nu väntar. Det är en ny utmaning och vi ser det som en jäkla kul utmaning, säger Antonsson till FotbollDirekt.

Utmaning är en sak, men är målsättningen att gå upp till allsvenskan direkt?

– Ja, det är den. Vi har egentligen inte behövt prata om det eller haft något snack om det, men det är det som gäller och det som alla vill. Det är inget snack om den saken.

Förutom att ta mer poäng än sina konkurrenter menar Antonsson att hans lag inte får ta någonting för givet.

– Det handlar om att hitta en hög lägstanivå, då alla matcher i superettan är tuffa. Jag har själv lite erfarenhet från det när jag började min karriär i Halmstad där jag var med och blev uppflyttad. Då kommer jag ihåg att vi som topplag kände att det inte fanns några lätta matcher. Det är den här klyschan men det finns ingen annan serie som det stämmer så bra på. Det kommer att krävas väldigt mycket av oss men det är vi beredda på.

Det finns inga lätta matcher i superettan, men finns det någon arena du känner är tuffast att spela på?

– Det är svårt att svara på men ofta blir det de som har lite fler supportrar och lite större tryck. Rent spontant är det alltid kul att komma till de lite mer “allsvenska arenorna”, som Olympia och Norrköping.

IFK Värnamo har en icke uttalad målsättning om att ta sig upp till allsvenskan igen. Frågar man Marcus Antonsson tror han att deras största konkurrenter kommer att vara de som trillade ur högstaserien tillsammans med dem, men även fjolårets bottenlag från Närke.

– Det naturliga svaret blir väl de som är tippade högst upp, som Norrköping och Öster. Men jag tror att Örebro kommer att dra nytta av att de har samlat styrka efter det som hände förra året och har med sig staden och supportrarna, så de får jag säga också.

Om jag säger skytteligan i superettan 2026. Vad säger du då?

– Då hoppas jag att jag står som vinnare i slutet av året, avslutar Antonsson.

IFK Värnamo gästar IFK Norrköping i premiären av superettan – som spelas den 4 april med avspark 12.30.