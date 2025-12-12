Norrköping värvar norrman: ”Snabb och aggressiv”

IFK Norrköping åkte nyss ut allsvenskan.

Nu står det klart att laget rustar med en norsk ytterback i form av Fabian Holst-Larsen.

– Snabb, aggressiv och fin bollbehandling, beskriver nya sportchefen Henrik Jurelius sin värvning.

Jurelius. Foto: Bildbyrån

För första gången sedan 2012 spelar IFK Norrköping kommande säsong i superettan, detta efter kvalförlusten mot Örgryte.

Nu står det klart att klubben värvat in 20-årige norrmannen Fabian Holst-Larsen som ansluter från Mjøndalen i norska andraligan.

Kontraktet är skrivet till 2029 och nya sportchefen Henrik Jurelius är belåten.

– Vi är glada över att Fabian valt att ge oss förtroendet för sin framtida utveckling. Vi ser en snabb, aggressiv ytterback med fin bollbehandling och offensiv instinkt. Han har egenskaper och en karaktär som vi bedömer kan bli väldigt bra i vår miljö, säger Jurelius till klubbens hemsida.