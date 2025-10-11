Officiellt: IK Brage bryter med tränarduon Mian och Bergendahl

Efter en formsvacka väljer IK Brage att byta tränare.

Under lördagen meddelar man att man bryter med Janne Mian och William Bergendahl.

– Vi behöver ta oss an framtiden med ett nytt ledarskap, säger sportchef Ola Lundin till hemsidan.



Foto: Bildbyrån

IK Brage meddelar på sin officiella hemsida att samarbetet med huvudtränarna Janne Mian och William Bergendahl avslutas. Beslutet kommer efter att laget förlorat sina fem senaste matcher i Superettan.

Mian och Bergendahl tog över tränaransvaret inför fjolåret och ledde Brage till en åttondeplats under sin första säsong. Även denna säsong har resultaten varit blandade, men den senaste tids svaga formkurva har nu lett till förändring.

Ola Lundin, sportchef i Brage, kommenterar:



– Det är såklart väldigt tråkigt att skiljas från Janne och William. De är två fantastiska personer som har jobbat stenhårt med en stark passion för klubben i många år – och sedan 2024 som huvudtränare i ett delat ledarskap.

Han fortsätter:

– Men vi befinner oss i en resultatbaserad bransch och klubben känner att vi behöver ta oss an framtiden med ett nytt ledarskap. Jag vill innerligt tacka Janne och William för deras engagemang och stora bidrag till IK Brage.

Vem som tar över tränaransvaret framöver är ännu inte klart.



Både Mian och Bergendahl har tidigare erfarenhet som assisterande tränare i Brage och har även verkat i flera andra elitklubbar.