Officiellt: Ljung klar för Ljungskile

Mittfältaren Daniel Ljung lämnade Östers IF efter degraderingen.

Nu fortsätter karriären i Ljungskile SK.

Efter att ha lämnat Östers IF vid årsskiftet står det nu klart att Daniel Ljung är ny spelare i Ljungskile SK. Den 27-årige mittfältaren har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över resten av säsongen.

Ljung gjorde förra året 28 framträdanden i allsvenskan, där han noterades för tre mål och fyra assist. Säsongen slutade dock med nedflyttning för Öster, vilket innebar att hans kontrakt med klubben löpte ut.

Nu väntar spel i superettan där han skrivit på för Ljungskile.

– Det är väldigt kul att Daniel nu är klar för oss! Han kommer in med värdefull rutin från allsvenskan och superettan, och en professionalitet som kommer höja nivån i laget ytterligare. På planen är Daniel en användbar och smart spelare som kan spela central mittfältare, offensiv mittfältare och ytterforward. Han kombinerar hårt jobb med offensiv finess och vi är övertygade att Daniel kommer matcha vårt spelsätt på ett mycket bra sätt, säger Markus Svedin, i Ljungskiles fotbollsutskott, till hemsidan.



Daniel Ljung om nya klubbadressen:



– Ljungskile har jag mött i mina dagar som spelare. Vet att det är en familjär klubb och en klubb med historia bakom sig. Det är en klubb med ambitioner att återskapa denna historia och klubben är på en väldigt fin resa vilket jag vill vara en del av, säger mittfältaren.