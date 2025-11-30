Officiellt: Ljungskile gör sig av med sju spelare

Ljungskile SK gör förändringar inför återkomsten till superettan.

Klubben meddelar att sju spelare tackas av och lämnar truppen inför nästa säsong.

Ljungskile SK är tillbaka i superettan 2025 – och redan nu står det klart att flera spelare inte följer med in i den nya säsongen.

Klubben meddelar på sin officiella hemsida att Pontus Olsson, Jesper Zetterlund, Jonatan Vennberg, Milos Andelkovic, Gustav Bendrik, Harrison Ofonime och Arinze Kingsley Anya lämnar LSK.

I sitt uttalande riktar klubben ett varmt tack till spelarna för deras arbete.



– Ljungskile SK vill rikta ett varmt tack till samtliga sju spelare, skriver klubben och fortsätter:

– För hårt arbete, för professionalism, och för de insatser som bidragit till klubbens resa genom både tuffa och ljusa stunder. Vi önskar er alla ett stort lycka till vidare i karriären!