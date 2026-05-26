Officiellt: Sandviken sparkar Baran Coskun

Efter att Eldar Abdulic lämnade Sandvikens IF för IFK Norrköping har Baran Coskun fått förtroende att leda superettan-laget.

Nio omgångar in i den svenska andraligan har Sandviken skrapat ihop sex poäng och ligger för närvarande näst sist i tabellen.

Det har i sin tur renderat i att man väljer att gå skilda vägar med Baran Coskun.

– Det här är ett tungt och tråkigt beslut att fatta. Baran har arbetat oerhört hårt sedan han kom till föreningen och visat ett stort hjärta för Sandvikens IF varje dag. Vi vill rikta ett varmt tack till honom för hans professionalism, engagemang och det arbete han lagt ner under sin tid hos oss, säger ordförande och sportchef Peter Svensson i ett uttalande.

Samtidigt menar Svensson att förändringen var en nödvändig sådan.

– Samtidigt behöver vi som förening agera utifrån det sportsliga läget. Resultaten har inte varit tillräckliga och vi bedömer att det här beslutet ger oss bäst möjlighet att skapa en positiv utveckling framåt och göra det som är bäst för föreningen på lång sikt.

Framgent kommer den assisterande tränaren Elias Gärdh att leda klubben innan man anställer en permanent ersättare.