Pascal Lundqvist tillbaka: ”Jag har tränat sjukt mycket”

Efter åtta månaders väntan gjorde han det igen.

Spelade allsvensk fotboll för sitt IFK Göteborg.

– Det är ett tag sen jag spelade, jag fick lite pingislunga direkt, säger Ramon Pascal Lundqvist till Sportbladet.

Den 20 oktober 2025 gjorde Ramon Pascal Lundqvist ett inhopp på sex minuter när Mjällby AIF säkrade guldet mot hans IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

Sedan dess har 29-åringen inte gjort en tävlingsminut på planen.

Därför var gårdagens inhopp, mot just Mjällby, speciellt för den offensiva pjäsen som byttes in med omkring en kvart kvar att spela.

– Fantastiskt. Det här var riktigt skönt. Lite antiklimax att vi inte vinner, men… Jag har tränat sjukt mycket och byggt upp mig. Det här känns bra, sade han till Sportbladet efter matchen.

”Jag har haft lite problem här och där”

Kring den långa frånvaron från fotbollen säger den skadeförföljda spelaren:

– Det har varit mycket träning, mycket rehab. Jag har fått bygga upp kroppen och se till att jag… Jag har haft lite problem här och där, men nu känns det jättebra.

Trots att det bara blev spel i omkring 15 minuter i 1-1-matchen kände Pascal Lundqvist av det.

