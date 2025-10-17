Officiellt: Simon Johansson avslutar karriären efter säsongen

Efter över ett decennium i Västerås SK tackar lagkaptenen Simon Johansson för sig.

Den 32-årige mittfältaren avslutar karriären efter säsongen.



Västerås SK bekräftar på sina sociala kanaler att lagkaptenen och trotjänaren Simon Johansson avslutar sin karriär efter säsongen.



De har lagt ut ett inlägg där de bland annat skriver:



”Herrlagets trotjänare och lagkapten Simon Johansson lägger efter säsongen skorna på hyllan.”

Den 32-årige mittfältaren, som tillbringat hela sin seniorkarriär i klubben, har gjort 362 tävlingsmatcher, 59 mål och 46 assist i den grönvita tröjan. Den här säsongen har han noterats för en assist på 13 inhopp i Superettan.

Johansson är en av VSK:s mest lojala profiler i modern tid och lämnar laget när klubben jagar en historisk allsvensk plats. Med fyra omgångar kvar ligger Västerås trea i tabellen – två poäng bakom Örgryte och Kalmar.