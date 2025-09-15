Örgryte återtog serieledning – slog Umeå

Örgryte IS besegrade Umeå i superettan.

Vinsten innebar att Öis tog tillbaka serieledningen.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen ställdes Örgryte IS mot superettan-jumbon Umeå FC.

Öis fick en drömstart på matchen när Amel Mujanic drog till med ett rejält långskott som styrde på Umeå-spelare in i mål.

– Lite tur, men man behöver det ibland, säger Mujanic till HBO Max i halvtid.

I den andra halvleken svarade Umeå med en kvittering genom straff. Jörgen Voilås klev fram och satte dit 1–1-målet från elva meter.

Men Öis skulle komma att återta ledningen. Först genom Anton Andreasson som satte 2–1 och till sist Tobias Sana som stängde matchen med 3–1-målet.

Segern innebar att Örgryte åter är i serieledning i superettan.