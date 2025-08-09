Öis tappade poäng: ”Är nog rättvist”

Öis kryssade mot Oddevold.

Toppmötet i superettan slutade 0–0.

– Det är sisådär, säger Tobias Sana till HBO Max.

Serieledande Örgryte IS ställdes mot Oddevold under lördagen. Matchen slutade i ett kryss.

– Det är sisådär. Vi skapar ändå två, tre hundraprocentiga. Jag tycker det är en jämn match. De har också några farliga lägen. Det är nog rättvist, säger Öis-spelaren Tobias Sana till HBO Max.

Det blev även ett svagt resultat för Oddevolds del som även dem är inblandade i en toppstrid. Linus Tornblad hoppas att den negativa trenden vänder.

– Vi är jävligt sammansvetsade och krigar för varandra. Vårt spel byggar mycket på löpmeter för varandra. Det gör vi bra. Nu har vi haft några kryss och det är dags att ta trepoängare, säger han till HBO Max.

Örgryte leder superettan med 35 poäng.