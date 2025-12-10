Örebro SK gör förändringar: Nordahl in i sportrådet

Efter en dramatisk säsongsavslutning och ett lyckat kval presenterar Örebro SK flera nya namn i sitt sportråd.

Bland tillskotten finns klubbprofilen Thomas Nordahl.

Örebro SK höll sig kvar i superettan via kvalsegern mot Hammarby TFF. Kort efter beskedet meddelar klubben på sin hemsida att den sportsliga ledningen justeras inför kommande säsong, då sportrådet får en ny struktur.

I den uppdaterade organisationen fortsätter ordförande Lars Larsen, styrelseledamoten Erik Tengroth och sportchefen Enes Ahmetovic att ingå i rådet. Samtidigt förstärks gruppen med tre nya namn: Thomas Nordahl, Peter Westman och Daniel Björnquist – samtliga med ett förflutet som spelare i klubben.



Nordahl noterades under sin aktiva karriär för 252 matcher i ÖSK-tröjan, målvakten Westman för 136 och Björnquist för 246.

– Vi är glada att kunna presentera sportrådets nya konstellation, och arbetet är redan igång. Sportrådet ska fungera som ett stöd mellan sportchef och styrelse och vara delaktiga i alla rekryteringar kring spelartruppen och ledarstaben, säger Larsen till klubbens hemsida.

Han fortsätter med att betona att en intensiv period nu väntar:



– Rådet ger sina rekommendationer utifrån ett sportsligt perspektiv, medan styrelsen fattar de slutliga besluten med hänsyn till ekonomi och helhet. Vi går mot en period med mycket arbete framför oss och ser fram emot vintern och våren.

Klubben tillägger att ytterligare förändringar i gruppen kan komma att ske framöver.