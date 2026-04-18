Raudonis ut på bår för Värnamo: ”Otrevliga bilder”

IFK Värnamo vann borta mot Sandviken i superettan.

Matchen överskuggades dock av en skada på unge Armandas Raudonis, som tvingades lämna planen på bår.

Foto: Bildbyrån



Det var i lördagens möte mellan Sandvikens IF och IFK Värnamo som olyckan var framme. Armandas Raudonis skulle gå in i en duell när han fastnade i konstgräset och föll till marken.

Den 18-årige ytterbacken fick behandling under en längre stund, men stod snabbt klart att han inte kunde fortsätta spela. Till slut bars han ut på bår inför oroliga lagkamrater och ledare.

– Han har riktigt, riktigt ont. Det är riktigt otrevliga bilder, sa kommentatorn Albin Skur i TV4:s sändning.

TV-bilder indikerade att Raudonis hade problem med hälsenan, men någon officiell diagnos har ännu inte presenterats.

Trots skadan kunde Värnamo avgöra matchen sent. I den 84:e minuten nådde en hörna fram till Marcus Antonsson som styrdes in i mål.