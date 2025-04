Sana och Öis jagar tre poäng: “Drömmen är att ta upp Öis i allsvenskan”

Tobias Sanas Örgryte IS tar emot Örebro SK hemma på Gamla Ullevi.

Sana, en av Superettans mest rutinerade spelare, står i centrum både som rutinerad ledargestalt men även som symbol för klubbens nya ambitioner.

Med tre matcher spelade och fyra poäng i bagaget, är det dags för Öis att plocka vinnarpoäng om säsongens högt satta ambitioner ska införlivas – och Sana är redo.

Tobias Sana är ett välkänt namn inom svensk elitfotboll. Efter flera år i klubbar som Ajax, Malmö FF, IFK Göteborg och BK Häcken, valde han att inför säsongen 2024 ta steget över till Örgryte IS.

Detta trots konkreta bud från BK Häcken på att han stanna kvar i klubben i annan roll än spelande.

– De erbjöd mig att stanna, ja, men jag älskar att spela fotboll och jag kände att jag fortfarande har mycket kvar att ge därute, säger Sana.

I februari 2024 skrev så Sana på ett tvåårskontrakt med Öis. Klubbens då nytillträdda sportchef, tidigare spelaren Pontus Farnerud och Tobias Sana kände väl till varandra från tiden i IFK Göteborg, men det var mer än den goda relationen dem emellan som lockade till det röd-blåa sällskapet.

– Förutom att få spela fotboll och att jag och Pontus känner varandra väl sen innan så skulle en av mina bästa vänner, Mikael Dyrestam, skriva på för Öis. Jag kände verkligen att jag ville vara här, det är något fint på gång i Öis, säger Sana.

Tobias Sana och Mikael Dyrestam under en träning. Foto: FotbollDirekt/ Mattias Eckerman

Efter en tung inledning för laget under förra säsongen och med en skadefylld start för nu 35-årige Sana i sin nya klubb, avslutades säsongen med en femteplacering. Han har växt in i Öis och blivit en ledargestalt i ett ungt lag under utveckling.

Med tre omgångar spelade ligger Öis på nedre halvan av tabellen. Sana inledde säsongen med en avstängning – efter ett rött kort i en träningsmatch tidigare i år – men var tillbaka senast i oavgjorda bortamatchen mot Västerås. Mot Örebro återfinns han i startelvan och siktet är givetvis inställt på vinst.

– Det här året ska vi gå in för att vinna varje match. Ja, vi har spelat tre matcher och tappat några poäng, men vi fokuserar på dagens match och det är bara att gasa, säger han.

Tobias Sana under en taktikgenomgång. Foto: FotbollDirekt/ Mattias Eckerman

Trots tydliga målsättningar och fokus på vinst, är årets upplaga av Superettan svår att förutse med flera favorittippade vinnare enligt Sana.

– Det är många som kan vinna i år. Det här är som Championship! Men jag skulle säga Västerås och de som har de bästa förutsättningarna. Västerås, Kalmar och så.

Men drömmen är givetvis att ta upp Öis till Allsvenskan igen. Det hade varit en dröm för mig.

15:00 tar Öis emot Örebro SK, se startelvorna nedan.

Under morgondagen kommer en längre intervju med Tobias Sana i formatet FD-Möter, denna släpps 10:00 och behandlar hans karriär.

STARTELVOR:

Örgryte IS: Rahm-Styffe-Dyrestam-Azulay-Dahlqvist-Svensson-Mujanic-Andreasson-Christoffersson-Paulson-Sana

Örebro SK: Runnheim-Käck-Söderström-McCue-Kroon-Alperud-Shagaxle-Bajrovic-Ghasem-Holmberg-Yakoub