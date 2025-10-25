Sandviken vann bottenmötet – Simba tvåmålsskytt

Sandvikens IF tog tre blytunga poäng denna lördag.

Detta då Utsiktens BK besegrades på hemmaplan.

Hemmalaget vann med 3–1.

Foto: Bildbyrån

Bottenmöte i superettan denna lördag då Sandvikens IF tog emot Utsiktens BK.

Hemmalaget började bäst och tog ledningen redan i den 12:e minuten genom Moonga Simba.

Strax före paus kvitterade dock bortalaget genom Kalipha Jawla och i halvtid var ställningen 1–1.

Rätt så tidigt i den andra halvleken skulle dock förutsättningarna förändras, detta då bortalagets Kevin Rodeblad Lowe drog på sig rött kort och orsakade en straff.

Emil Engqvist satte straffen säkert i mål och lite drygt tio minuter senare satte Moonga Simba sitt andra för dagen och med det fastställde han även slutresultatet till 3–1.

I och med segern så har nu Sandviken fem poäng ner till just Utsikten på kvalplats.