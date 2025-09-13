Succétränaren förlänger med Örgryte – Farneruds besked

Örgryte leder superettan.

Nu belönas tränaren Andreas Holmberg med nytt kontrakt.

Det var i fjol som tidigare Degerfors-tränaren Andreas Holmberg skrev på för Örgryte.

Nu gör han succé med klassikerklubben som leder superettan.

Belöningen kommer nu från sportchef Pontus Farnerud som meddelar att Holmbergs kontrakt förlängs till 2028.

– Det känns väldigt bra att förlänga Addes avtal och fortsätta det arbetet vi påbörjat tillsammans där vi har en samsyn när det gäller fotboll, ledarskap och utveckling, säger Farnerud till klubbens hemsida och fortsätter:

– Adde är en väldigt kompetent fotbollstränare, som tillsammans med övrig ledarstab är driven av lagets och spelarnas individuella utveckling men också en ledare och person med goda värderingar vilket är väldigt viktigt i rollen som ÖIS huvudtränare.