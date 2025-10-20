Superettan-klubben testar duo från IFK Norrköping

Gif Sundsvall ska testa en duo från IFK Norrköping.

Det meddelar superettan-klubben under måndagen via sociala medier.

Foto: Bildbyrån

Med tre omgångar kvar i superettan ligger Gif Sundsvall på en sjundeplats i superettan.

På måndagen gick Sundsvall ut på sociala medier med beskedet att två spelare ska provträna med laget under veckan. Båda kommer från IFK Norrköping.

Det handlar om den 20-årige offensive mittfältaren Daniele Burubwa och 18-årige wingbacken Axel Floric.

Under året har duon spelat i IFK Norrköpings samarbetsklubb IF Sylvia i division två. Burubwa har gjort nio mål på 26 matcher, medan Floric står noterad för ett mål på 20 matcher.

Utöver att de ska testas under tisdag och onsdag har Sundsvall inte lämnat några fler detaljer.