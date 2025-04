Superettanpremiären avbröts i en halvtimme: ”Det få gör drabbar många”

Superettan-premiär, publikfest, nära 10 000 på läktarna – och en halvtimmes spelavbrott på grund av inkastade föremål.

Gårdagens match mellan Örebro SK och Västerås SK hade det mesta, men konsekvenserna av ett fåtal personers agerande kan bli stora.

– Det var en derbyfest som överskuggas av tråkigheter på sidan, vilket såklart inte är acceptabelt, säger ÖSK:s vd Jonas Lindegren till FotbollDirekt.

Under tisdagen premiärspelade Örebro SK och Västerås SK i Superettan 2025. Till Behrn arena hade nära 10 000 personer tagit sig för att bevittna E18-derbyt som för många var en glädjefylld tillställning. Detta fram till att ett par personer valde att kasta in föremål på planen och matchen avbröts vid två tillfällen.



– Om vi börjar i den positiva änden var det ju en folkfest som lockade nästan 10 000 åskådare i premiären vilket är fantastiskt i sig. Det var kanonfint vårväder och allt var uppdukat för fest. Sedan är det självklart mycket känslor, både mycket hemma- och bortasupportrar men en fotbollsfest, säger Örebro SK:s vd Jonas Lindegren till FotbollDirekt och fortsätter:

– Om vi tittar på de tråkiga sakerna blir det först ett avbrott för pyroteknik, ett cooling break. En bit in i första halvlek blir det ett cooling break till, på grund av ett inkastat föremål. Vad jag ser såg det ut att vara en petflaska som kom från hemmasupporter-sidan. Därefter återupptas matchen relativt snabbt och det var lugna former förutom att det absolut inte är okej att någonting kastas in.

Det skulle dock inte visa sig vara slut där, utan bli värre i den andra halvleken.

– I den andra halvleken blev det en andra gång det kommer in ett föremål och det kommer då från bortasupporter-sidan. Då är vi framme någonstans i matchminut 74-75 och då blir det matchmöte, vilket alltid blir ett längre uppehåll på ungefär 20 minuter. Sedan återupptas matchen och spelas klart.

Konsekvenserna av dessa individers agerande kommer nu att tas hand om av de två klubbarna.

– Personen (som kastade in ett föremål, reds anm) på bortasupporter-sidan är redan identifierad och överlämnad till VSK att hantera. På hemmasupporter-sidan är personen inte identifierad ännu utan där kommer vår säkerhetspersonal att gå igenom kameraövervakningsbilderna under dagen för att sedan se vad vi kan lämna vidare till polisen.

Är det den normala tågordningen i frågor som dessa?

– Ja, det stämmer, säger Lindegren och fortsätter:



– Det var en derbyfest som överskuggas av tråkigheter på sidan, vilket såklart inte är acceptabelt. Det är tråkigt, mycket känslor, mycket publik från både hemma- och bortasupportrar – men ett par incidenter som såklart inte är acceptabla.

Efter matchen uttalade sig ÖSK:s lagkapten och anfallare Kalle Holmberg kring de inkastade föremålen. Han menade att det 32 minuter långa matchmötet inte var helt berättigat.

– Jag tycker det är lite väl (långt). Kommer det in en eller två till så kanske vi måste göra något. Det är regler som måste följas och de måste ha ett matchmöte. Men ett så långt möte tycker jag inte de behöver ha, men det är min åsikt, sade Holmberg till NA efter matchen.

Klubbens VD, Jonas Lindegren, menar att mötet var något längre än vad de brukar, men väljer inte att fokusera på tiden – utan konsekvenserna av förseelserna.

– Ja, det här var något längre men de ska vara längre. Det är också gängse rutin när det händer en andra eller en tredje gång, då blir det längre (avbrott, reds anm). Nu är det tråkigt att det innebar att publik och så vidare gick hem. Det blev sent på kvällen, matchen står 0-2 och barnfamiljer och äldre kan gå hem. Det blev verkligen en nedkylningseffekt, vilket man så klart är ute efter när det händer någonting liknande. Det få gör drabbar många, och det är jättetråkigt såklart.

Vad kan detta få för konsekvenser rent publikmässigt tror du?

– Det här är inget problem som vi bara har här utan det är ett större problem såklart. Men det är som jag var inne på, det är någonting som få personer utför men som drabbar väldigt många. Det är såklart inte positivt för varken oss här i Örebro eller för sporten i stort. Det är klart att det blir stora konsekvenser när några få beter sig illa, säger Jonas Lindegren.



Efter matchen har ett klipp på sociala medier fått spridning där en person i hemmalagets klacksektion utför vad som liknar en nazisthälsning. Det är ingenting Lindegren själv har sett, men fördömer händelsen och menar att de kommer att överlämna ärendet till polisen.



– Det är, under inga omständigheter, tillåtet och kommer att bli en polisiär sak. Vi kommer att försöka identifiera personen utifrån våra bilder och lämna över det till polisen. De får avgöra om det är hets mot folkgrupp, säger han till Fotbollskanalen.



– Det är helt förkastligt och absolut inte okej. Det är inget vi står bakom och vi tar starkt avstånd från det, men jag har inte sett själva klippet, avslutar han.