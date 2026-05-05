Tredje raka förlusten för IFK Norrköping – föll mot FFF

IFK Norrköping åkte på sin tredje raka förlust.

Falkenberg tog en knapp seger och leder nu superettan.

Foto: Bildbyrån



Formkurvan pekar nedåt för IFK Norrköping i inledningen av superettan. Laget hade chansen att ta ett rejält kliv i tabellen, men i stället blev det ännu ett bakslag.

Hemmalaget Falkenberg vann matchen med 1–0, där Oskar Lindberg stod för det enda målet.

Trots en stark avslutning lyckades gästerna inte få hål på Falkenberg. När chansen väl dök upp i slutminuterna var det Aleksander Opsahl som kom närmast, men hans nick gick över mål efter en rörig situation där målvakten Gustav Lillienberg varit ur position.

Norrköping, som inledde säsongen med två raka vinster, står nu på tre förluster i följd.

Samtidigt fortsätter Falkenberg att imponera och toppar tabellen.