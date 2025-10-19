Umeås livlina – tog livsviktig seger

Umeå FC:s hopp om en kvalplats lever vidare.

Detta efter dagens seger mot Landskrona Bois.

Foto: Bildbyrån

Umeå FC:s hopp om spel i superettan nästa säsong lever vidare.

Tabelljumbon stod för en imponerande insats och vann med 3–1 borta mot Landskrona Bois denna söndag.

Bortalaget tog ledningen tidigt i den första halvleken, men Landskrona kvitterade precis innan paus.

Strax före timmen spelad satte dock Eythor Bjørgolfsson dit sitt andra mål för matchen och på stopptid fastställde Elias Cederblad slutresultatet till 3–1.

UFC har nu fem poäng upp till kvalplats med tre omgångar kvar.