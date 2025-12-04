Uppgifter: Abdualic aktuell för Örebro SK

Eldar Abdulic har lämnat Sandvikens IF och tackat nej till Östers IF.

Nu uppges han vara huvudspåret för Örebro SK, som söker ny tränare efter säsongens misslyckande, enligt uppgifter.

38-årige Eldar Abdulic valde att inte förlänga sitt kontrakt med Sandvikens IF efter att ha tagit klubben till Superettan och etablerat laget där. Enligt Smålandsposten tackade han därefter nej till Östers IF, som visat starkt intresse.

Samtidigt har han funnits med i diskussionerna om en assisterande roll i Hammarby IF.

Nu uppger Fotbolltransfers.com att Abdulic är Örebro SK:s toppkandidat. ÖSK sparkade Sreten Kenic i maj och lät Patrik Haginge ta över och till slut rädda klubben kvar genom kvalspelet mot Hammarby TFF.

ÖSK vill nu sätta en ny riktning inför nästa säsong – och Abdulic ska stå högst upp på önskelistan.