Viktig seger för Landskrona – sänkte ÖFK
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Landskrona Bois ställdes mot Östersunds FK under lördagen.
Då vann Skåneklubben med 2–0.
– Det var en jättejobbig match, säger Landskronas Max’Med Mohamed till HBO Max.
Landskrona Bois har haft en svagare period i superettan. Under lördagen ställdes de mot Östersunds FK och lyckades vinna med 2–0.
Första målet kom från Max’Med Mohamed som gjorde sitt första för Landskrona Bois.
– Det var en jättejobbig match och samtidigt välförtjänt att vi vann. Vi sprang mer än motståndarna och vi hade mentaliteten till att vinna, säger han till HBO Max efter segern.
I slutet av matchen kunde Edi Sylisufaj stänga mötet med 2–0-målet i den 93:e minuten.
Vinsten blev Landskronas första på fem matcher.
Den här artikeln handlar om: