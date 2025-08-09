Viktig seger för Landskrona – sänkte ÖFK

Landskrona Bois ställdes mot Östersunds FK under lördagen.

Då vann Skåneklubben med 2–0.

– Det var en jättejobbig match, säger Landskronas Max’Med Mohamed till HBO Max.

Landskrona Bois har haft en svagare period i superettan. Under lördagen ställdes de mot Östersunds FK och lyckades vinna med 2–0.

Första målet kom från Max’Med Mohamed som gjorde sitt första för Landskrona Bois.

– Det var en jättejobbig match och samtidigt välförtjänt att vi vann. Vi sprang mer än motståndarna och vi hade mentaliteten till att vinna, säger han till HBO Max efter segern.

I slutet av matchen kunde Edi Sylisufaj stänga mötet med 2–0-målet i den 93:e minuten.

Vinsten blev Landskronas första på fem matcher.



