Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Viktig seger för Landskrona – sänkte ÖFK

  • Author image

    Redaktionen

    • Följ Fotbolldirekt på

    Google news

    Landskrona Bois ställdes mot Östersunds FK under lördagen.
    Då vann Skåneklubben med 2–0.
    – Det var en jättejobbig match, säger Landskronas Max’Med Mohamed till HBO Max.

    Landskrona Bois har haft en svagare period i superettan. Under lördagen ställdes de mot Östersunds FK och lyckades vinna med 2–0.

    Första målet kom från Max’Med Mohamed som gjorde sitt första för Landskrona Bois.

    – Det var en jättejobbig match och samtidigt välförtjänt att vi vann. Vi sprang mer än motståndarna och vi hade mentaliteten till att vinna, säger han till HBO Max efter segern.

    I slutet av matchen kunde Edi Sylisufaj stänga mötet med 2–0-målet i den 93:e minuten.

    Vinsten blev Landskronas första på fem matcher.

    Den här artikeln handlar om:

    Dela artikel:

    Senaste Nytt