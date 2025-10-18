VSK tog tung seger – Taonsa tvåmålsskytt

Västerås SK tog en tung seger mot Gif Sundsvall.

Detta efter två fullträffar från Axel Taonsa.

VSK vann till slut med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK fortsätter att gå starkt i toppen av superettan.

Denna lördag inkasserades tre nya poäng, men det var inte utan att man fick jobba för det hemma mot Gif Sundsvall.

Bortalaget tog ledningen genom Marcelo Palomino i slutet av den första halvleken och ledningen stod sig till paus.

Rätt så tidigt i den andra halvleken utjämnade dock VSK genom Axel Taonsa och ivorianen var inte klar där.

21-åringen satte nämligen dit 2–1 i den 70:e minuten och det blev även det matchavgörande målet.

I och med dagens seger så är Västerås SK uppe på uppflyttningsplats igen, den kan man dock tappa om Örgryte vinner mot Falkenberg senare idag.

