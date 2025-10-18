Prenumerera

VSK tog tung seger – Taonsa tvåmålsskytt

Rasmus Hjortling
Västerås SK tog en tung seger mot Gif Sundsvall.
Detta efter två fullträffar från Axel Taonsa.
VSK vann till slut med 2–1.

Västerås SK fortsätter att gå starkt i toppen av superettan.
Denna lördag inkasserades tre nya poäng, men det var inte utan att man fick jobba för det hemma mot Gif Sundsvall.

Bortalaget tog ledningen genom Marcelo Palomino i slutet av den första halvleken och ledningen stod sig till paus.

Rätt så tidigt i den andra halvleken utjämnade dock VSK genom Axel Taonsa och ivorianen var inte klar där.
21-åringen satte nämligen dit 2–1 i den 70:e minuten och det blev även det matchavgörande målet.

I och med dagens seger så är Västerås SK uppe på uppflyttningsplats igen, den kan man dock tappa om Örgryte vinner mot Falkenberg senare idag.

