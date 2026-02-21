AIK:s mörka cupfacit – rykt mot Bajen fyra gånger

FOKUSMATCHEN. På söndag inleds Svenska cupen för AIK:s del.

En turnering som varit ett sorgebarn för ”Gnaget” de senaste säsongerna.

FotbollDirekt har sammanställt AIK:s deppiga cupstatistik.

Foto: Bildbyrån

Endast Malmö FF har fler cuptitlar än AIK. Under 90-talet gick klubben till sex finaler och vann hälften av dem. I modern tid är verkligheten en annan.

Senast som AIK fick lyfta cupbucklan var hösten 2009, efter en finalseger mot IFK Göteborg. Därefter har Svenska cupen utvecklats till ett spöke för ”Gnaget”.

Sedan turneringen bytte format och införde gruppspel 2012 har AIK som bäst nått semifinal vid tre tillfällen. Två av de gångerna blev man utslagna av ärkerivalen Djurgården. Vid det tredje tillfället vann skrällgänget AFC Eskilstuna på straffar.

Även AIK:s andra lokalrival Hammarby har gjort det till en vana att slå ut Solnaklubben ur cupen. Vid hela fyra tillfällen har ”Bajen” stått i vägen för AIK:s drömmar om cupframgång.

2015 och 2021 lottades klubbarna i samma grupp, Hammarby gick vidare båda gångerna. 2016 och 2023 mötes rivalerna i kvartsfinalen. Samma resultat även där.

Som om inte det vore nog har även Malmö FF känt på hur det smakar att slå ut AIK ur cupen mer än en gång. Både 2020 och 2022 tog ”Gnaget” den långa resan ner till Skåne bara för att bli utslagna av MFF i kvartsfinalen.

På söndag ställs AIK mot Västerås SK i premiären av årets cupspel, samma VSK som reste till Stockholm för cuppremiären 2023.

Då slutade matchen 1–1, efter att att Omar Faraj kvitterat för AIK. De svartgula skulle dock vinna sina två resterande matcher och ta sig vidare till kvartsfinal. Vilka åkte man ut mot där? Hammarby såklart.

Foto: Bildbyrån

VSK:s bästa resultat i cupen inträffade år 2021. Med en ny tränare i form av Kalle Karlsson vid rodret slog Västerås ut Gais, Halmstad och regerande svenska mästarna Malmö FF i gruppspelet och kvalificerade sig för slutspelet.

Efter en förlängning i kvartsfinalen slog man ut Degerfors och i semin väntade cupmästarna från 2019, BK Häcken. Hisingelaget vann med 3–0 efter två mål av Alexander Jeremejeff och VSK:s bästa cupresultat någonsin stannade vid en semifinal.

Därefter har det inte blivit slutspel någon gång för Västerås. Man har däremot tagit sig till gruppselet tre gånger, en bedrift man inte varit i närheten att lyckas med innan semifinalen 2021.

AIK:s cupfacit sedan 2013:

2013 – gruppspel

2014 – kvalade inte in

2015 – gruppspel

2016 – kvartsfinal

2017 – kvartsfinal

2018 – semifinal

2019 – semifinal

2020 – kvartsfinal

2021 – gruppspel

2022 – kvartsfinal

2023 – kvartsfinal

2024 – semifinal

2025 – gruppspel

Västerås SK:s cupfacit sedan 2013:

2013 – kvalade inte in

2014 – kvalade inte in

2015 – gruppspel

2016 – kvalade inte in

2017 – kvalade inte in

2018 – kvalade inte in

2019 – kvalade inte in

2020 – kvalade inte in

2021 – semifinal

2022 – kvalade inte in

2023 – gruppspel

2024 – gruppspel

2025 – gruppspel