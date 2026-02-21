AIK:s mörka cupfacit – rykt mot Bajen fyra gånger
FOKUSMATCHEN. På söndag inleds Svenska cupen för AIK:s del.
En turnering som varit ett sorgebarn för ”Gnaget” de senaste säsongerna.
FotbollDirekt har sammanställt AIK:s deppiga cupstatistik.
Endast Malmö FF har fler cuptitlar än AIK. Under 90-talet gick klubben till sex finaler och vann hälften av dem. I modern tid är verkligheten en annan.
Senast som AIK fick lyfta cupbucklan var hösten 2009, efter en finalseger mot IFK Göteborg. Därefter har Svenska cupen utvecklats till ett spöke för ”Gnaget”.
Sedan turneringen bytte format och införde gruppspel 2012 har AIK som bäst nått semifinal vid tre tillfällen. Två av de gångerna blev man utslagna av ärkerivalen Djurgården. Vid det tredje tillfället vann skrällgänget AFC Eskilstuna på straffar.
Även AIK:s andra lokalrival Hammarby har gjort det till en vana att slå ut Solnaklubben ur cupen. Vid hela fyra tillfällen har ”Bajen” stått i vägen för AIK:s drömmar om cupframgång.
2015 och 2021 lottades klubbarna i samma grupp, Hammarby gick vidare båda gångerna. 2016 och 2023 mötes rivalerna i kvartsfinalen. Samma resultat även där.
Som om inte det vore nog har även Malmö FF känt på hur det smakar att slå ut AIK ur cupen mer än en gång. Både 2020 och 2022 tog ”Gnaget” den långa resan ner till Skåne bara för att bli utslagna av MFF i kvartsfinalen.
På söndag ställs AIK mot Västerås SK i premiären av årets cupspel, samma VSK som reste till Stockholm för cuppremiären 2023.
Då slutade matchen 1–1, efter att att Omar Faraj kvitterat för AIK. De svartgula skulle dock vinna sina två resterande matcher och ta sig vidare till kvartsfinal. Vilka åkte man ut mot där? Hammarby såklart.
VSK:s bästa resultat i cupen inträffade år 2021. Med en ny tränare i form av Kalle Karlsson vid rodret slog Västerås ut Gais, Halmstad och regerande svenska mästarna Malmö FF i gruppspelet och kvalificerade sig för slutspelet.
Efter en förlängning i kvartsfinalen slog man ut Degerfors och i semin väntade cupmästarna från 2019, BK Häcken. Hisingelaget vann med 3–0 efter två mål av Alexander Jeremejeff och VSK:s bästa cupresultat någonsin stannade vid en semifinal.
Därefter har det inte blivit slutspel någon gång för Västerås. Man har däremot tagit sig till gruppselet tre gånger, en bedrift man inte varit i närheten att lyckas med innan semifinalen 2021.
AIK:s cupfacit sedan 2013:
2013 – gruppspel
2014 – kvalade inte in
2015 – gruppspel
2016 – kvartsfinal
2017 – kvartsfinal
2018 – semifinal
2019 – semifinal
2020 – kvartsfinal
2021 – gruppspel
2022 – kvartsfinal
2023 – kvartsfinal
2024 – semifinal
2025 – gruppspel
Västerås SK:s cupfacit sedan 2013:
2013 – kvalade inte in
2014 – kvalade inte in
2015 – gruppspel
2016 – kvalade inte in
2017 – kvalade inte in
2018 – kvalade inte in
2019 – kvalade inte in
2020 – kvalade inte in
2021 – semifinal
2022 – kvalade inte in
2023 – gruppspel
2024 – gruppspel
2025 – gruppspel
