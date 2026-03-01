BP kvitterar mot Falkenberg
Brommapojkarna tar emot Falkenberg.
Gästerna kunde ta en grepp om matchen men BP kvitterade snabbt där efter.
Förra veckan slog Falkenberg Djurgården. Nu har de chans att slå ännu ett Stockholmslag men denna gången Brommapojkarna i andra omgången av svenska cupen.
Gästerna tog ett snabbt grepp om matchen efter att ha gjort mål redan i den sjätte minuten genom ett nickmål av Nils Bertilsson. Men kort där efter kunde Oliver Berg sätta dit kvitteringen för BP.
Just nu står det 1–1 i matchen och Falkenberg har ett grepp om gruppsegern.
Startelvor:
BP: Blazevic – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Strand – Nilden, Ackermann – Hansen, Berg, Oppong – Sever
Falkenberg: Lillienberg – Borgström, Hansson, Salo, Bertilsson – Beqiri, Aguda, Nilsson, Mohammad – Andersson, Videhult
