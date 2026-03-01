BP kvitterar mot Falkenberg

Brommapojkarna tar emot Falkenberg.

Gästerna kunde ta en grepp om matchen men BP kvitterade snabbt där efter.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan slog Falkenberg Djurgården. Nu har de chans att slå ännu ett Stockholmslag men denna gången Brommapojkarna i andra omgången av svenska cupen.

Gästerna tog ett snabbt grepp om matchen efter att ha gjort mål redan i den sjätte minuten genom ett nickmål av Nils Bertilsson. Men kort där efter kunde Oliver Berg sätta dit kvitteringen för BP.

Just nu står det 1–1 i matchen och Falkenberg har ett grepp om gruppsegern.

Startelvor:

BP: Blazevic – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Strand – Nilden, Ackermann – Hansen, Berg, Oppong – Sever

Falkenberg: Lillienberg – Borgström, Hansson, Salo, Bertilsson – Beqiri, Aguda, Nilsson, Mohammad – Andersson, Videhult