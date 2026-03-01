BP vände och vann mot Falkenberg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Brommapojkarna tog emot Falkenberg.
Då kunde hemalaget vända och vinna.
Förra veckan slog Falkenberg Djurgården. Nu har de chans att slå ännu ett Stockholmslag men denna gången Brommapojkarna i andra omgången av svenska cupen.
Gästerna tog ett snabbt grepp om matchen efter att ha gjort mål redan i den sjätte minuten genom ett nickmål av Nils Bertilsson. Men kort där efter kunde Oliver Berg sätta dit kvitteringen för BP.
Första halvlek slutade 1–1 men i andra halvlek kunde hemmalaget ta ledningen genom Andreas Troelsen och bara kort där efter utökande man genom David Isso till 3–1. Sedan kunde Mads Hansen fastställa slutresultatet till 4–1.
Startelvor:
BP: Blazevic – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Strand – Nilden, Ackermann – Hansen, Berg, Oppong – Sever
Falkenberg: Lillienberg – Borgström, Hansson, Salo, Bertilsson – Beqiri, Aguda, Nilsson, Mohammad – Andersson, Videhult
Den här artikeln handlar om: