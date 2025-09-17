Kvalet till svenska cupen ska avgöras.

I kväll, onsdag, ställs Malmö FF mot BK Olympic på Eleda stadion klockan 19:00.

Här är allt du behöver veta.

Foto: Bildbyrån

Den andra och sista kvalomgången till gruppspelet i svenska cupen 2026 avgörs under onsdagskvällen när Malmö FF är sista allsvenska lag att försöka säkra en grupplats till nästa år.

Den sista matchen i kvalomgången spelas mellan MFF och samarbetsklubben och lokalrivalen BK Olympic. Division 1-klubben tog sig till den avgörande omgången efter en seger mot Eslövs BK i juni.

Arena: Eleda stadion, Malmö

Datum: 17 september 2025

Avsparkstid: 19:00

Streamingplattform: SportExpressen Play

Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och BK Olympic?

Det är tidningen Expressen som äger sändningsrättigheterna till kvalspelet i svenska cupen. För att se matchen mellan Malmö FF och BK Olympic behöver du köpa till paketet ”Expressen +Allt”.

Sändningen startar klockan 18:45 under onsdagskvällen och matchen kommenteras av Magnus Anderberg med expert Johan Dolck Wall.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF mot Olympic – Vad kan man förvänta sig?

Malmö FF, som ligger på femteplats i allsvenskan, går in som jättefavoriter mot Olympic, som är ett mittenlag i division 1 södra. Senast lagen ställdes mot varandra var i en vänskapsmatch i februari 2022. Då stod Malmö FF som segrare efter dubbla mål av Sebastian Nanasi.

Foto: Bildbyrån

På pappret är det BK Olympic som har hemmaplan, men ettan-klubben har flyttat spelplan till MFF:s ordinarie hemmaarena Eleda stadion.

Den stora snackisen inför matchen är det faktum att klubbarna har ett samarbete sedan 2022. Bland annat har MFF sex utlånade spelare i Olympic, och fyra av dessa (William Nieroth Lundgren, Viggo Jeppsson, Anton Höög och Alexandru Ghita) kan i teorin användas av Malmö mot just Olympic.

Anes Mravac, tränare i BK Olympic, är anställd av Malmö FF och är ofta medverkande på MFF:s träningar.

Klara lag för svenska cupen 2026