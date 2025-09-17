Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Där kan du se Malmö FF mot Olympic i svenska cupen

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Kvalet till svenska cupen ska avgöras.
I kväll, onsdag, ställs Malmö FF mot BK Olympic på Eleda stadion klockan 19:00.
Här är allt du behöver veta.

250821 Sead Haksabanovic från Malmö FF firar med Pontus Jansson efter 2-0 under den första matchen i UEFA Europa League-playoffen mellan Malmö FF och SK Sigma Olomouc den 21 augusti 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Den andra och sista kvalomgången till gruppspelet i svenska cupen 2026 avgörs under onsdagskvällen när Malmö FF är sista allsvenska lag att försöka säkra en grupplats till nästa år.

Den sista matchen i kvalomgången spelas mellan MFF och samarbetsklubben och lokalrivalen BK Olympic. Division 1-klubben tog sig till den avgörande omgången efter en seger mot Eslövs BK i juni.

  • Arena: Eleda stadion, Malmö
  • Datum: 17 september 2025
  • Avsparkstid: 19:00
  • Streamingplattform: SportExpressen Play

Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och BK Olympic?

Det är tidningen Expressen som äger sändningsrättigheterna till kvalspelet i svenska cupen. För att se matchen mellan Malmö FF och BK Olympic behöver du köpa till paketet ”Expressen +Allt”.

Sändningen startar klockan 18:45 under onsdagskvällen och matchen kommenteras av Magnus Anderberg med expert Johan Dolck Wall.

250824 Malmö FFs Anders Christiansen under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Malmö FF och IFK Göteborg den 24 augusti 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Malmö FF mot Olympic – Vad kan man förvänta sig?

Malmö FF, som ligger på femteplats i allsvenskan, går in som jättefavoriter mot Olympic, som är ett mittenlag i division 1 södra. Senast lagen ställdes mot varandra var i en vänskapsmatch i februari 2022. Då stod Malmö FF som segrare efter dubbla mål av Sebastian Nanasi.

220227 Malmö FFs Sebastian Nanasi och BK Olympics Albin Sjöstrand Bjurnemark under träningsmatchen mellan Malmö FF och BK Olympic den 27 februari 2022 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

På pappret är det BK Olympic som har hemmaplan, men ettan-klubben har flyttat spelplan till MFF:s ordinarie hemmaarena Eleda stadion.

Den stora snackisen inför matchen är det faktum att klubbarna har ett samarbete sedan 2022. Bland annat har MFF sex utlånade spelare i Olympic, och fyra av dessa (William Nieroth Lundgren, Viggo Jeppsson, Anton Höög och Alexandru Ghita) kan i teorin användas av Malmö mot just Olympic.

Anes Mravac, tränare i BK Olympic, är anställd av Malmö FF och är ofta medverkande på MFF:s träningar.

Klara lag för svenska cupen 2026

  • Djurgårdens IF
  • Örgryte IS
  • IK Brage
  • IFK Skövde
  • Falkenbergs FF
  • Varbergs Bois
  • Västerås SK
  • Östersunds FK
  • IFK Norrköping
  • IF Karlstad
  • IK Oddevold
  • Mjällby AIF
  • Gif Sundsvall
  • AIK
  • IK Sirius
  • Trelleborgs FF
  • Landskrona Bois
  • Hammarby IF
  • IF Elfsborg
  • IFK Göteborg
  • Helsingborgs IF
  • Kalmar FF
  • Halmstads BK
  • Gais
  • IF Brommapojkarna
  • Degerfors IF
  • Sandvikens IF
  • IFK Värnamo
  • Örebro SK
  • Östers IF
  • BK Häcken

Den här artikeln handlar om:

