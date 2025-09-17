Där kan du se Malmö FF mot Olympic i svenska cupen
Kvalet till svenska cupen ska avgöras.
I kväll, onsdag, ställs Malmö FF mot BK Olympic på Eleda stadion klockan 19:00.
Här är allt du behöver veta.
Den andra och sista kvalomgången till gruppspelet i svenska cupen 2026 avgörs under onsdagskvällen när Malmö FF är sista allsvenska lag att försöka säkra en grupplats till nästa år.
Den sista matchen i kvalomgången spelas mellan MFF och samarbetsklubben och lokalrivalen BK Olympic. Division 1-klubben tog sig till den avgörande omgången efter en seger mot Eslövs BK i juni.
- Arena: Eleda stadion, Malmö
- Datum: 17 september 2025
- Avsparkstid: 19:00
- Streamingplattform: SportExpressen Play
Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och BK Olympic?
Det är tidningen Expressen som äger sändningsrättigheterna till kvalspelet i svenska cupen. För att se matchen mellan Malmö FF och BK Olympic behöver du köpa till paketet ”Expressen +Allt”.
Sändningen startar klockan 18:45 under onsdagskvällen och matchen kommenteras av Magnus Anderberg med expert Johan Dolck Wall.
Malmö FF mot Olympic – Vad kan man förvänta sig?
Malmö FF, som ligger på femteplats i allsvenskan, går in som jättefavoriter mot Olympic, som är ett mittenlag i division 1 södra. Senast lagen ställdes mot varandra var i en vänskapsmatch i februari 2022. Då stod Malmö FF som segrare efter dubbla mål av Sebastian Nanasi.
På pappret är det BK Olympic som har hemmaplan, men ettan-klubben har flyttat spelplan till MFF:s ordinarie hemmaarena Eleda stadion.
Den stora snackisen inför matchen är det faktum att klubbarna har ett samarbete sedan 2022. Bland annat har MFF sex utlånade spelare i Olympic, och fyra av dessa (William Nieroth Lundgren, Viggo Jeppsson, Anton Höög och Alexandru Ghita) kan i teorin användas av Malmö mot just Olympic.
Anes Mravac, tränare i BK Olympic, är anställd av Malmö FF och är ofta medverkande på MFF:s träningar.
Klara lag för svenska cupen 2026
- Djurgårdens IF
- Örgryte IS
- IK Brage
- IFK Skövde
- Falkenbergs FF
- Varbergs Bois
- Västerås SK
- Östersunds FK
- IFK Norrköping
- IF Karlstad
- IK Oddevold
- Mjällby AIF
- Gif Sundsvall
- AIK
- IK Sirius
- Trelleborgs FF
- Landskrona Bois
- Hammarby IF
- IF Elfsborg
- IFK Göteborg
- Helsingborgs IF
- Kalmar FF
- Halmstads BK
- Gais
- IF Brommapojkarna
- Degerfors IF
- Sandvikens IF
- IFK Värnamo
- Örebro SK
- Östers IF
- BK Häcken
