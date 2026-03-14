Elliot Stroud: ”Finns inga stjärnor i Mjällby”

Mjällby krossade Malmö med 4–0 på Strandvallen.

Elliot Strouds ledningsmål bannade vägen för storsegern.

– Det var kanske inte så bra vinkel som jag uppfattade i realtid, säger han till FotbollDirekt.

Mjällby hade en tydlig matchplan inför mötet med Malmö FF. Den handlade om att vara intensiva och sätta press, vilket Elliot Stroud menar att man lyckades med.

– Vi fick till det på ett bra sätt. Det är ju Mjällbys identitet att ta fajten och jobba hårdare och springa mer än motståndarna, säger han till FotbollDirekt.

Efter 17 minuter satte Stroud det första av Mjällbys fyra mål. Ett stenhårt vänsterskott från en snäv vinkel, snävare än vad han först trodde.

– Jag fick lite yta och jag tänkte att nu drämmer jag till så kanske målvakten släpper retur eller någonting. Sen fick jag en väldigt bra träff. Sen har jag sett det i efterhand och det är kanske inte en så bra vinkel som jag uppfattade det i realtid, menar han.

Elliot Stroud stod för 14 poäng (nio mål och fem assist) under fjolårets guldsäsong. Hittills i cupen har det blivit två mål och tre assist. Men någon stjärnspelare är det inte tal om.

– Nej verkligen inte. Det finns inga stjärnor i Mjällby. Sen har vi många väldigt duktiga spelare, både de som startar och hoppar in. Vi har en väldigt bred trupp och det kommer gynnas i längden, menar Stroud.

Efter Villiam Granaths 4–0 mål började bengaler hagla in från bortasektionen. Det gjorde matchen behövde avbrytas i dryga 20 minuter.

– Det är frustrerande såklart. Vi var inne i en bra period och hade ett bra flow. Då vill man bara köra på. Men jag tycker vi kommer ut bra och tar fajten när domaren blåser igång igen, mena Stroud och fortsätter.

– Vi spelar fotboll och då vill man ju inte ha några avbrott oavsett hur dåligt det går.

Mjällby ställs mot Gais i semifinalen av Svenska cupen. Matchen spelas på Strandvallen nästa söndag.