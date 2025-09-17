Flera talanger får chansen i Bajens cupelva

Hammarby mot Sollentuna i Svenska cupen.

Bajen har nu meddelat sin startelva inför kvällens drabbning.

Foto: Bildbyrån

Regerande cupmästarinnorna Hammarbys sista hinder för att säkra gruppspsel nästa år är Sollentuna FK.

Bajen ställs ikväll mot division 1-klubben i den tredje och sista kvalrundan och inför kvällens drabbning så har nu Hammarby meddelat sin startelva.

Anmärkningsvärt är att huvudtränare Martin Sjögren väljer att ge flera unga talanger chansen från start.

Hammarbys startelva: Edrud – Nylén – Bragstad – Boye – Reidy – Persson Lundgren – Sprung – Sjödahl – Peterson – Myrén – Maiquez