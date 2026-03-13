Gör det för första gången i Djurgården: ”Något helt annat”

STOCKHOLM. Mikael Marqués och Bo Hegland har bara fått se på när Djurgården spelar derby.

Under söndagen kommer båda finnas med när laget ställs mot Hammarby i Svenska cupens kvartsfinal.

– Det är ju det här man vill göra, spela framför många supportrar, säger Mikael Marqués.

– Derbyna och publiken här i Stockholm är något helt annat än i Norge, konstaterar Bo Hegland.

Den ena fick hela fjolårssäsongen förstörd på grund av skador, den andre fick knappt spela på grund av den överfyllda utlänningskvoten.

Men på söndag får Mikael Marqués och Bo Hegland till sist göra sitt första Stockholmsderby för Djurgården.

Marqués startade i fiaskot mot Falkenberg i Svenska cup-premiären, men förpassades till bänken i de efterföljande två segrarna mot Skövde och BP.

Hegland å sin sida inledde på bänken i första matchen, men har varit i startelvan sedan dess.

För Mikael Marqués kan det möjligen bli svårt att ta en startplats på söndag, då tränare sällan ändrar ett vinnande koncept.

– Jag vill starta, så är det ju. Det vill ju alla spelare, men det är tränaren som bestämmer så det är upp till honom om jag spelar eller inte, säger Marqués som ser fram emot den maffiga inramningen som väntar i cupkvarten mot Hammarby på 3Arena.

– Det är ju det här man vill göra, spela framför många supportrar. Underhålla och göra en bra match. Det kommer bli bra tryck, det är ju derby. Så det är egentligen mina enda förväntningar, säger Marqués inför sitt första Stockholmsderby.

Hegland slår fast: ”En fördel kontra hemma i Norge”

Förra årets sommarförvärv Bo Hegland som gjorde dubbla assist i 2-0-viktorian mot BP senast har onekligen kommit i gång efter den tunga hösten där han ofta inte ens fick plats på bänken.

– Skönt att få chansen nu, skönt att känna förtroende och att då kunna visa vem jag är och vad jag kan. Det fick jag inte göra i fjol, säger norrmannen och fortsätter:

– Det var frustrerande att inte få prestera eller bidra förra året, men jag fokuserar inte på det nu, jag blickar bara framåt.

Hegland satt i fjol på läktaren när Djurgården spelade derby. Nu väntas han spela från start mot Hamamrby.

– Det är mitt första derby och det är ju en extra rolig match. Jag har upplevt stämningen från läktaren, nu blir det kul att få uppelva det från planen, säger han och tillägger:

– Derbyna och publiken här i Stockholm är något helt annat än i Norge. Det är en fördel med att spela i allsvenskan kontra hemma i Norge.