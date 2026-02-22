Häckens bakslag: Linde tvingades utgå

Häcken möter Oddevold i svenska cupen.

Då råkar Häcken ut för ett bakslag när målvakten Andreas Linde tvingas utgå.

Foto: Bildbyrån

Andreas Linde fick förtroende från start i regerande mästarna BK Häckens startelva mot Oddevold i svenska cupen. Efter ungefär 20 minuter var det färdigspelat för Linde. Han satte sig ned i gräset och fick vaden lindad, som redan innan det hade signalerat att någonting inte stod rätt till.

Etrit Berisha ersatte Linde i matchen.

Kort före paus tog Häcken ledningen efter en soloräd av Adrian Svanbäck, men trots det var han inte nöjd med lagets insats.

– Inte alls bra, vi kommer inte upp i nivå, sa han i Expressens sändning.

Efter första halvlek står det 1–0 till Häcken.