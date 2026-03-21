Heintz drömmer om Europa: ”Den enda som pratade om det i fjol”

IFK Göteborg fick se sina cupdrömmar grusas av Sirius förra helgen.

Men hoppet om spel i Europa lever i högsta grad för Blåvitt.

– Det ser ju faktiskt väldigt lovande ut, säger Tobias Heintz till FotbollDirekt.

Mjällby, Hammarby och Gais. Så såg topp tre ut i allsvenskan i fjol. Samtliga tre lag har nu tagit sig till semifinal i Svenska cupen året därpå, vilket endast har hänt två gånger sedan nya cupformatet infördes för 16 år sedan.

Vore det för inte Sirius så hade även fjolårsfyran IFK Göteborg tagit en plats bland cupens semifinalister. Då hade IFK Göteborg redan nu varit klara för Europaspel till sommaren. Nu behöver man istället förlita sig på att Sirius inte vinner sin första cuptitel någonsin.