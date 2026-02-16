IFK Göteborg meddelar – cupmatch flyttas

IFK Göteborg skulle spelat sin cuppremiär mot Östersund på Gamla Ullevi

Nu meddelar klubben att matchen flyttas.

Got Event, som står för driften av Gamla Ullevi, har gjort bedömningen att gräsmattan inte är i speldugligt skick. IFK Göteborgs cuppremiär mot Östersunds FK kommer därmed att byta spelplats.

Matchen kommer istället spelas på Häckens hemaplan, Nordic Wellness Arena. Avspark sker kl 13 lördagen 21 februari.

”IFK Göteborg beklagar detta och hoppas på er förståelse”, skriver klubben på sin hemsidan.

I Blåvitts grupp finns även Degerfors och Trelleborg med.