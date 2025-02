”Jag är verkligen glad” – Andersen om drömdebuten

Första tävlingsmatchen, första segern och första målet.

Silas Andersens debut för BK Häcken blev en lyckad sådan.

– Det var verkligen skönt att komma in och få hjälpa till med mitt mål, säger han till Fotbollskanalen.

Efter att ha lämnat Utrecht för Häcken, i en övergång som sägs ha kostat omkring elva miljoner kronor, gjorde Silas Andersen tävlingsdebut under måndagen.



För motståndet stod de allsvenska nykomlingarna, Östers IF, men i den första gruppspelsomgången av svenska cupen.



Matchen blev en lyckad sådan för 20-åringen som gjorde sitt första mål för klubben och vann med 3-0.



– Det var verkligen skönt att komma in och få hjälpa till med mitt mål. Jag är verkligen glad. Jag hoppas att det kommer fler mål, säger Andersen till Fotbollskanalen efter matchen.



Vid sin sida hade dansken sin landsman Mikkel Rygaard och Simon Gustafson, som han hyllar.



– Det var väldigt fint. De är ”pissegoda” båda två. Det är så lätt att spela med dem.



Framgent menar Andersen att hans nya lag har goda förutsättningar för att skapa någonting bra.



– Jag känner att vi har en riktigt hög potential. Vi har så många bra spelare i laget. Nu är det bara att lära varandra bättre och lyfta nivån ännu högre. Så tror jag att vi kan bli ett riktigt bra lag, avslutar Andersen.

I nästa match ställs BK Häcken mot Helsingborgs IF på Olympia. Den spelas på söndag med avspark klockan 15.15.

