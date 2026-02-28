Degerfors och ÖFK kryssade på Stora Valla

I dag ställdes Degerfors IF mot Östersunds FK i svenska cupen.

Då knep laget från Jämtland sitt andra raka kryss.

Således väntar en spännande gruppfinal nästa vecka.

Foto: Bildbyrån

Efter att Degerfors IF besegrat Trelleborgs FF med 3-0 förra veckan – och Östersunds FK spelat 0-0 mot IFK Göteborg – väntade årets första tävlingsmatch på Stora Valla.

Där tog bortalaget, något överraskande, ledningen i den 56:e minuten – efter mål av Abel Stensrud.

Däremot skulle ”Bruket” svara bara fyra minuter senare, genom Marcus Rafferty som kvitterade matchen.

Det blev även matchens sista mål vilket innebar att ÖFK tog sin andra poäng genom två raka kryss. För Degerfors del står man nu på fyra poäng och ställs mot IFK Göteborg i en spännande gruppfinal nästa vecka.

Den matchen spelas söndagen den 18 mars, med avspark klockan 15.00.