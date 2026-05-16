Hammarby försvarar cuptiteln – vann finalen efter drama

STOCKHOLM. Hammarby tog emot BK Häcken i finalen i svenska cupen.

Det slutade 1–0 till Bajen efter mål av Mari Nyhagen.

Hammarby och BK Häcken gjorde upp i finalen i svenska cupen. Efter att Hisingslaget vunnit Europa Cup var det Bajen som jagade revansch hemma på 3 Arena i Stockholm.

Den första halvleken präglades av dueller och tufft spel. Det var däremot inget av lagen som lyckades spräcka nollan. Samtidigt var det häcken som hade det knappa övertaget efter de första 45.

I den andra halvleken vaknade hemmalaget och kom till flera chanser där bland annat Emilie Joramo avlossade en kanon som tvingade Häcken-målvakten Fanney Birkisdottir till en jätteräddning. Trots flera chanser och en dramatisk avslutning gick finalen till förlängning.

I den andra förlängningskvarten lyckades Hammarby spräcka nollan. efter en tilltrasslad situation vräkte sig inbytte Mari Nyhagen fram och petade in segermålet.

Bajen försvarar därmed sin cuptitel från i fjol.