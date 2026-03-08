JUST NU: Honkavaara petar Rinne i avgörandet

Djurgården måste vinna cupmatchen mot BP för att gå vidare till kvartsfinal.

Då väljer Jani Honkavaara att bänka Jacob Rinne i målet.

Foto: Bildbyrån

Efter chockförlusten i premiären mot Falkenberg har Djurgården spelat med kniven mot strupen.

Det blev seger med 8-0 förra helgen mot Skövde och därmed har Dif allt i egna händer inför avgörandet, men då gäller det att besegra BP under söndagen.

Gästerna Brommapojkarna går vidare från gruppen på kryss.

Djurgårdens tränare Jani Honkavaara väljer att ställa Filip Manojlovic i mål. Därmed petas Jacob Rinne som fick förtroendet i premiären.

I övrigt fortsätter Miro Tenho och Jacob Une i mittförsvaret vilket gör att Mikael Marqués för andra matchen i rad blir åsidosatt.

Djurgården: Manojlovic – Johansson, Tenho, Une, Larsson – Finndell, Siltanen – Zugelj, Hegland, Fallenius – Lien.

BP: Blazevic – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Strand – Barslund, Ackermann – Hansen, Berg, Örqvist – Isso