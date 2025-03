Mjällby gruppsegrare – efter stark andra halvlek

Under söndagen avslutas fyra grupper i svenska cupen.

I en av dessa stäldels Mjällby AIF mot Halmstads BK i en direkt gruppfinal.

Den vann laget från Listerlandet efter tre mål i den andra halvleken.



***



Det dröjde inte länge innan matchens första målchans skulle falla på Strandvallens konstgräsplan. Denna kom till via en fin boll till Mjällbys Manneh vars avslut missade den vänstra stolpen med någon decimeter.



Med tolv minuter spelade hade domare Kristoffer Karlsson redan delat ut två varningar.



Med 20 minuter spelade skulle Halmstad skapa sitt hetaste läge så långt i matchen. Detta efter att Granath nått högst på en hörna och prickat ribban.



Ungefär en halvtimme in i matchen var Mjällby nära att hitta nätet efter att både Jacob Bergström och Elliot Stroud försökt avsluta från nära håll. Ännu en gång klarade Rönning i HBK-målet.



Det fanns inte mängder av målchanser att rapportera om under den första halvleken, även om båda lagen hade skapat ett par halvchanser.



Med nära en timme spelad kombinerade Mjällby sig fram till ett fint skottläge för Abdoulie Manneh vars avslut var närmare otagbart för Rönning. 1-0 Mjällby.



Med en kvart kvar att spela skulle också Mjällby utöka sin ledning. På en hörna nådde Jakob Kiilerich högst och nickade in 2-0-målet i det första krysset.



Med en minut kvar av ordinarie tid fick Tom Pettersson bollen på offensiv planhalva. En bra bit utanför straffområdet drog mittbacken till med vänsterdojan och kunde se bollen segla in till 3-0.



Således är Mjällby vidare till kvartsfinal där man även kommer att spela på hemmaplan då man tog samtliga nio poäng.



***



Startelvor:



Mjällby AIF: Törnqvist; Norén, Kilerich, Pettersson, Johansson – Stroud, Gustafson, Gustavsson, Røjkaer – Manneh, Bergström.



Halmstads BK: Rönning; Wallentin, Kurtulus, Gregor, Chrupalla – Allansson, Damjanovic Nilsson, Boman – Granath, Mäenpää – Agnero.